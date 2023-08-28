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سلطة المياه والشرطة تتفقان على تعزيز التعاون للحفاظ على المياه

28 آب / أغسطس 2023 10:38

سلطة المياه وجودة البيئة والشرطة تتفقان على تعزيز التعاون للحفاظ على المياه
سلطة المياه وجودة البيئة والشرطة تتفقان على تعزيز التعاون للحفاظ على المياه

غزة- وكالة الرأي:

عقد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية في سلطة المياه وجودة البيئة، سامح أبو زعنونة، اجتماعًا مع العميد جمال الديب مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات، والعميد رأفت جودة مدير دائرة شرطة سلطة المياه وجودة البيئة.

جاء الاجتماع للتأكيد على أن دائرة شرطة سلطة المياه وجودة البيئة ستقوم بدعم سلطة المياه وجودة البيئة في أداء مهامها المتعلقة بالمحافظة على المصادر المائية والبيئية.

وخلال الاجتماع، تم توجيه الشكر للشرطة على تعاونها مع سلطة المياه وجودة البيئة، وتم اطلاعهم على الواقع المائي والتحديات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بتوفير مصادر المياه اللازمة للمواطنين للأغراض المختلفة.

كما تم اطلاعهم على إجراءات سلطة المياه وجودة البيئة للحفاظ على الخزان الجوفي ومنع التعديات وإجراءات السلطة لتنظيم استخراج المياه الجوفية.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على تعزيز التنسيق واستكمال إجراءات تشكيل دائرة شرطة المياه وجودة البيئة في المحافظات المختلفة من اجل مساندة سلطة المياه وجودة البيئة في اداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جانبها، أكدت الشرطة استعدادها على إنجاز المهام الموكلة لهم في مساندة السلطة ضمن السياسات العامة المتبعة لديها، وبما يضمن المحافاظة على الخزان الجوفي، مؤكدين على أهمية المحافظة على مصادر المياه في ظل أزمة المياه التي يعاني منها الإقليم ككل.

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