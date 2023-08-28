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مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وجهاء ومخاتير يشيدون بجهود مديرية تعليم شمال غزة

28 آب / أغسطس 2023 10:49

وجهاء ومخاتير يشيدون بجهود مديرية تعليم شمال غزة
وجهاء ومخاتير يشيدون بجهود مديرية تعليم شمال غزة

غزة- وكالة الرأي:
استقبلت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وفداً من وجهاء ومخاتير مدينة بيت لاهيا، حيث كان في استقبالهم مدير التعليم جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أحمد أبو هربيد.

ورحب صالحة بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره البالغ لهذه الزيارة التي تنم عن مدى اهتمام المجتمع المحلي ممثلاً بالوجهاء والمخاتير في بيت لاهيا بالعملية التعليمية.

واستعرض صالحة، جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المديرية استباقاً لانطلاق العام الدراسي، والمتمثلة في تهيئة المدارس وتجهيزها؛ لتكون بيئة مدرسية آمنة ومحببة للطلبة.

كما تطرق مدير التعليم إلى الجهود التي تبذلها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تخصيص قطع أراض؛ لإنشاء مزيد من المدارس عليها، ما يساهم في الحد من الكثافة الصفية والقضاء على ظاهرة الدراسة بنظام الفترتين.

إلى ذلك، اصطحب صالحة الوفد الزائر في جولة ميدانية لمدرستيْ بيت لاهيا الثانوية للبنين، وأبو تمام الأساسية للبنات؛ وذلك للوقوف على أحوال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد.

من جهته، هنأ الوفد أسرة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2024، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المديرية؛ لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، وهو ما تجسّد في مختلف مدارس المديرية.

كما أشاد الوفد بجهود كافة الطواقم الإدارية والفنية في المديرية، التي عملت على مدار الساعة؛ لتوفير كل الاحتياجات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة.


وتمنى الوفد لأسرة مديرية التعليم في شمال غزة، المزيد من التميز والإبداع، مؤكداً أن المجتمع المحلي في بيت لاهيا، لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية وتوفير كل مقومات النجاح لها.

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