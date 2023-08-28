وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال

غزة- وكالة الرأي:

ثمنت وزارة العدل اليوم الاثنين، موقف الشعب الليبي الرافض للقاءات الرسمية بين مسؤولين ليبيين وآخرين ممثلين للكيان المحتل، معتبرة أن هذا الموقف الشجاع هو الأصل والأساس لدى كافة الشعوب العربية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي جملة وتفصيلاً.



واعتبرت وزارة العدل في بيان صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه، أن اللقاء الذي جمع بين وزيرة خارجية ليبيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي هو خروج عن الإجماع العربي وسير بشكل أعمى في مسيرة التطبيع التي يحاول فيها الاحتلال الإسرائيلي إظهار نفسه كبطل لدى شعبه ولدى حكومات العالم العربي.



وأكدت أن أي مبررات لهذا التطبيع هي مرفوضة كونها ترسخ وجود الاحتلال المجرم الذي يُسجل ضده يومياً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم فصل عنصري وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وهي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كل إنسان.



وشددت على أن الوعود التي يبيعها الاحتلال للأنظمة التي سارت في قافلة التطبيع هي أوهام يعتريها الوهن وأثبتت سنوات عدم مصداقيتها، وأن الشعوب التي رفضتها هي على حق وهي تقف في الاتجاه الصحيح مع الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن ينهض الشارع العربي مجدداً وينفض عنه غبار التطبيع ويجدد مساندته لحقوق الفلسطينيين.