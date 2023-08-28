وكالة الرأي الفلسطينية أطباء غزة .. أملٌ أضاءَ نورًا في عيون فاقدي البصر وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء ومخاتير يشيدون بجهود مديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه والشرطة تتفقان على تعزيز التعاون للحفاظ على المياه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2606) الاثنين28/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب عام في سخنين احتجاجاً على جرائم القتل داخل أراضي الـ48 وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين في بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة ينتفض ليحقق الفوز 4-3 في فياريال
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال

28 آب / أغسطس 2023 10:58

وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال
وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال

غزة- وكالة الرأي:

ثمنت وزارة العدل اليوم الاثنين، موقف الشعب الليبي الرافض للقاءات الرسمية بين مسؤولين ليبيين وآخرين ممثلين للكيان المحتل، معتبرة أن هذا الموقف الشجاع هو الأصل والأساس لدى كافة الشعوب العربية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي جملة وتفصيلاً.


واعتبرت وزارة العدل في بيان صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه، أن اللقاء الذي جمع بين وزيرة خارجية ليبيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي هو خروج عن الإجماع العربي وسير بشكل أعمى في مسيرة التطبيع التي يحاول فيها الاحتلال الإسرائيلي إظهار نفسه كبطل لدى شعبه ولدى حكومات العالم العربي.


وأكدت أن أي مبررات لهذا التطبيع هي مرفوضة كونها ترسخ وجود الاحتلال المجرم الذي يُسجل ضده يومياً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم فصل عنصري وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وهي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كل إنسان.


وشددت على أن الوعود التي يبيعها الاحتلال للأنظمة التي سارت في قافلة التطبيع هي أوهام يعتريها الوهن وأثبتت سنوات عدم مصداقيتها، وأن الشعوب التي رفضتها هي على حق وهي تقف في الاتجاه الصحيح مع الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن ينهض الشارع العربي مجدداً وينفض عنه غبار التطبيع ويجدد مساندته لحقوق الفلسطينيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟