‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية

نفذت دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة عدة جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية "تخصص تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي".
وشملت الجولات زياره مشاتل الخضار والفاكهة والزهور والزينة، اضافة لزيارات على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية والأدوات الزراعية.
وخلال الجولات تم تقديم شرح مفصل للطلبة عن أهم أنواع التربة المستخدمة داخل المشاتل اضافة لاهم العمليات الزراعية المختلفة ومنها التحضير لزراعة البذور، أو العُقل أو الاشتال.
وفي السياق، تم تعريف الطلبة على طرق ري وتسميد ومكافحة الآفات والأمراض التي تصيب الاشتال داخل المشتل.
كما تم تقديم شرحاً عن أنواع المبيدات الزراعية وتصنيفها حسب الآفة أو المرض وأهمية تعريب عبوات المبيدات لسهولة التعامل معها من قبل مستخدميها والآلية المتبعة في بيع وتداول المبيدات المقيدة الاستخدام كمبيد "النيماكور" مع أهمية التقيد والالتزام بفترات الامان للمبيدات الزراعية وذلك من أجل الحصول على منتج صحي وأمن.