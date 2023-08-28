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‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية

28 آب / أغسطس 2023 11:04

‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية
‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة عدة جولات ميدانية تدريبية ‏لطلبة كلية ‏فلسطين التقنية "تخصص تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع ‏الغذائي".‏

وشملت الجولات زياره مشاتل الخضار والفاكهة والزهور والزينة، اضافة لزيارات ‏على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية والأدوات الزراعية.‏
وخلال الجولات تم تقديم شرح مفصل للطلبة عن أهم أنواع التربة المستخدمة داخل ‏المشاتل  اضافة لاهم ‏العمليات الزراعية المختلفة ومنها  التحضير لزراعة البذور، أو العُقل أو الاشتال.‏

وفي السياق، تم تعريف الطلبة على طرق ري وتسميد ومكافحة الآفات والأمراض ‏التي تصيب الاشتال داخل  المشتل.

كما تم تقديم شرحاً عن أنواع المبيدات ‏الزراعية وتصنيفها حسب الآفة أو المرض وأهمية تعريب عبوات المبيدات لسهولة ‏التعامل معها من قبل مستخدميها والآلية المتبعة في بيع وتداول المبيدات المقيدة ‏الاستخدام كمبيد "النيماكور" مع أهمية التقيد والالتزام بفترات الامان للمبيدات ‏الزراعية وذلك من أجل الحصول على منتج صحي وأمن.‏

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