‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة عدة جولات ميدانية تدريبية ‏لطلبة كلية ‏فلسطين التقنية "تخصص تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع ‏الغذائي".‏

وشملت الجولات زياره مشاتل الخضار والفاكهة والزهور والزينة، اضافة لزيارات ‏على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية والأدوات الزراعية.‏

وخلال الجولات تم تقديم شرح مفصل للطلبة عن أهم أنواع التربة المستخدمة داخل ‏المشاتل اضافة لاهم ‏العمليات الزراعية المختلفة ومنها التحضير لزراعة البذور، أو العُقل أو الاشتال.‏

وفي السياق، تم تعريف الطلبة على طرق ري وتسميد ومكافحة الآفات والأمراض ‏التي تصيب الاشتال داخل المشتل.

كما تم تقديم شرحاً عن أنواع المبيدات ‏الزراعية وتصنيفها حسب الآفة أو المرض وأهمية تعريب عبوات المبيدات لسهولة ‏التعامل معها من قبل مستخدميها والآلية المتبعة في بيع وتداول المبيدات المقيدة ‏الاستخدام كمبيد "النيماكور" مع أهمية التقيد والالتزام بفترات الامان للمبيدات ‏الزراعية وذلك من أجل الحصول على منتج صحي وأمن.‏