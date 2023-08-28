زراعة خان يونس ترشد مربي الدجاج اللاحم بالمحافظة

خانيونس- وكالة الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بخان يونس جولة إرشادية على مربي الدواجن اللاحم في منطقة القرارة .

بدوره،قال م. أسعد أبوطعيمه رئيس قسم الإنتاج الحيواني، إن تربية الدجاج اللاحم بغزة، تشهد في الاونة الاخيرة تطورا ملحوظا، وخصوصاً بعد انتشار واسع لأماكن الايواء النموذجية الحديثة في التربية والرعاية والتى تطمئن المربيين بالنجاح وذلك من خلال الادارة المتكاملة والمتحكمة في الية الإنتاج.

وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على إدخال الكميات المطلوبة من مدخلات الانتاج ذات الجودة العالية.

فيما أشاد مربي الدواجن بدور الزراعة في الحفاظ على قطاع الدواجن وبدورها الارشادي والوصول للمربيين بشكل دوري واعطاء التعليمات الفنية اللازمة.