وكالة الرأي الفلسطينية أطباء غزة .. أملٌ أضاءَ نورًا في عيون فاقدي البصر وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة غزة تنفذ جولات ميدانية تدريبية لطلبة كلية فلسطين التقنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تثمن موقف الشعب الليبي وتحذر من اللقاءات مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء ومخاتير يشيدون بجهود مديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه والشرطة تتفقان على تعزيز التعاون للحفاظ على المياه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2606) الاثنين28/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب عام في سخنين احتجاجاً على جرائم القتل داخل أراضي الـ48 وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين في بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة ينتفض ليحقق الفوز 4-3 في فياريال
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الاتصالات تصدر دليل إجراءات عمل وحدة الشكاوى

28 آب / أغسطس 2023 11:13

وزارة الاتصالات تصدر دليل إجراءات عمل وحدة الشكاوى
وزارة الاتصالات تصدر دليل إجراءات عمل وحدة الشكاوى

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دليلًا إرشاديًا حول إجراءات عمل وحدة الشكاوى.

ويستهدف الدليل تعريف موظفي وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمهامهم ومسئولياتهم كخطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان قيامهم بمهامهم بكفاءة وفعالية.

كما يهدف إلى  تحسين مستوى رضا متلقي الخدمات المتعلقة بقطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاستناد إلى مخرجات الشكاوى كأساس لعملية التقييم والتحسين المستمر.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى تعزيز التواصل والشفافية بين متلقي الخدمة والوزارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتلبية احتياجات متلقي الخدمة بشكل أفضل، وتنظيم وتسهيل عملية تقديم الشكاوى وضمان معالجتها ضمن الوقت المحدد.

ويأتي الدليل، كما أوضح م. أشرف أبو مطر- مدير وحدة الشكاوى، بهدف تشجيع متلقي الخدمة على المشاركة الفعّالة في تحسين الخدمات وتعزيز التواصل بين الجهات المقدمة للخدمات والمتلقين، حيث أنه يتضمن معلومات عن حقوق وواجبات الموظفين، وحقوق وواجبات متلقي الخدمة، وإجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات، وآليات التعامل مع الشكاوى والاقتراحات.

من جانبه، قال د. محمد صالح - مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي، أن الدليل يعتبر مرجع لموظفي الشكاوى والمواطنين، ويوفر إرشادات حول كيفية التعامل مع الشكاوى والاقتراحات المقدمة، ومنهجية المعالجة والرد عليها، والإجراءات التي يتوجب اتباعها، والوقت المتوقع لإنهاء المعالجة بما يضمن تحقيق الشراكة بين المواطن والوزارة في عملية البناء والتطوير المستمر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟