السياحة تناقش خطة إدارة موقع دير القديس هيلاريون

غزة- وكالة الرأي:

اجتمعت وزارة السياحة والآثار ممثلة بوكيلها د. محمد خلة وعدداً من المدراء العامين مع الفريق الفني لإعداد خطة إدارة وحماية موقع دير القديس هيلاريون.

واستمع الوكيل د. خلة للمحاور التي تضمنتها الخطة ومراحل التنفيذ ونطاقها الزمني والتي تنتهي بإدراج موقع دير القديس هيلاريون على قائمة التراث العالمي وما يمثل ذلك من أهمية كبيرة للمكان.

وبين د. خلة على أن الوزارة تعمل جاهدة على تذليل أي عقبة تقف أمام إتمام هذا المشروع، مؤكداً على أهمية الرعاية للمواقع التاريخية والأثرية في قطاع غزة بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري على هذه الأرض، ويعرض أصالة الأزمنة والأمكنة على مر الزمان للوفود الدولية والمحلية التي تزور هذه المواقع.

وفي نطاق التشاور حول الخطة يعقد الفريق ورشة عمل موسعة مع اللجنة المختصة من الوزارة للخروج بنتائج ومعالجات دقيقة للخطة بما يتناسب مع أهمية موقع دير القديس هيلاريون كمكان تاريخي وأثري.