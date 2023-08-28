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ديوان الموظفين العام يعقد مقابلات وظيفة مدير مدرسة

28 آب / أغسطس 2023 11:53

ديوان الموظفين العام يعقد مقابلات وظيفة مدير مدرسة
ديوان الموظفين العام يعقد مقابلات وظيفة مدير مدرسة

غزة- وكالة الرأي:

عقد ديوان الموظفين العام في مقره الرئيسي بمدينة غزة، صباح الاثنين، المقابلات الشخصية لوظيفة مدير مدرسة وذلك وفقاً للإعلان الداخلي رقم 01/2023.

وتشهد المقابلات التي من المقرر عقدها على مدار أربعة أيام، مشاركة 306 متقدم ومتقدمة، موزعين عبر لجنتين واحدة للذكور والثانية للإناث.

وقالت أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام: "بذلنا جهوداً كبرى في الأيام الماضية من أجل عقد لجان مقابلات وظيفة مدير مدرسة وفق المعايير الموضوعية التي يلتزم بها ديوان الموظفين العام والتي تنص عليها كافة القوانين".

وتابعت: "العمل في لجان المقابلات يسير بأفضل طريقة ممكنة، والتحضيرات التي يقوم بها المسؤولون عن هذا الملف تبدو في أعلى مستوياتها".

وأضافت: "نحرص في ديوان الموظفين العام على تهيئة أفضل الأجواء المتاحة، لضمان منح كافة المتقدمين فرصاً متساوية للفوز بالوظائف المتاحة".

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يواصل العمل بشكل مكثف لإنجاز العديد من الملفات الهامة مثل الوظائف الإشراف لمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام واختبارات النقل من الفئة الثالثة إلى الثانية، إلى جانب تلبية احتياجات الوزارات من الوظائف التعليمية والصحية.

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