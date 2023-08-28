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الاقتصاد تنظم جولات تفقدية لمنشآت غذائية في محافظتي غزة والشمال

28 آب / أغسطس 2023 12:05

الاقتصاد تنظم جولات تفقدية لمنشآت غذائية في محافظتي غزة والشمال
الاقتصاد تنظم جولات تفقدية لمنشآت غذائية في محافظتي غزة والشمال

غزة- وكالة الرأي:

نظمت  دائرة الرقابة الصناعية - قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد زيارات ميدانية لمنشآت غذائية في محافظتي غزة والشمال.

وقال مدير عام الصناعة م . جمال مطر ، إن الزيارات تأتي من أجل تطبيق الخطة التي وضعتها الوزارة من أجل العمل على حماية ودعم المنتج الوطني والرقابة على العمليات الإنتاجية .

وأوضح مطر، أن الزيارات استهدفت مصانع الشبس والمقرمشات، و تهدف لمتابعة سير العمل وتفقد خطوط الانتاج وجودة المواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج، مشيداً بجهود المصانع في الرقي بجودة المنتج الوطني .

وأشاد أصحاب المنشآت بدور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وحماية المنتج المحلي و الرقابة الدورية على المنتجات  المحلية.

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