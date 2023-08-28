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معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية ومزرية

28 آب / أغسطس 2023 12:13

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 22 معتقلا يقبعون في مركز توقيف "حوارة" يعانون أوضاعا حياتية قاسية ومزرية للغاية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، إضافة إلى عدم وجود أغطية كافية للمعتقلين.

وتابعت أن إدارة المعتقل تعطي المعتقلين بطانيات عفنة تفوح منها روائح كريهة، ولا توفّر لهم الملابس، إضافة إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآلامهم، ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة.

وناشدت الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة، للوقوف على الأوضاع الصحية واللإنسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الأسير.

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