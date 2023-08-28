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خلال اجتماع المجلس الاستشاري

وزارة الزراعة تؤكد على أهمية الغذاء الآمن وتطوير القطاع الزراعي

28 آب / أغسطس 2023 12:27

وزارة الزراعة تؤكد على أهمية الغذاء الآمن وتطوير القطاع الزراعي
وزارة الزراعة تؤكد على أهمية الغذاء الآمن وتطوير القطاع الزراعي

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية عدداً من القضايا العامة المتعلقة بواقع القطاع ‏الزراعي، وذلك في الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، برئاسة ‏وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري.‏

وتركز جدول الاجتماع حول ملف الغذاء الآمن، والدور الكبير الذي تقوم به وحدة ‏المختبرات في هذا الجانب، مؤكدين على أهمية البرنامج الذي تنفذه الوزارة في ‏فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة المستوردة، وذلك في سبيل ضبط المنتجات ‏الغذائية المستوردة، بما يضمن الجودة العالية والاستخدام الآمن.‏

في غضون ذلك، تم تقديم ورقة علمية عن آليات تفعيل مختبر الأنسجة كأحد ‏المختبرات الهامة في وزارة الزراعة، حيث يقوم المختبر بإنتاج أشتال ذات أولوية ‏اقتصادية مثل" البطاطس، النخيل وغيرها، اضافة لإنتاج أشتال محسنة ذات ‏انتاجية عالية وخالية من الأمراض.‏

في السياق، ناقش المجتمعون خلال اللقاء تطور صناعة الدواجن بغزة، في ضوء ‏التوسع في المزارع الحديثة بالقطاع، وارتفاع معدلات الفقس، حيث تم الخروج ‏بتوصيات هامة بالخصوص.‏

تجدر الاشارة االى أن المجلس الاستشاري للزراعة يضم أعضاء اكاديميين وخبراء ‏متخصصين في المجال الزراعي والبيطري، اضافة الى بعض المدراء العامين.‏

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