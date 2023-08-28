وزارة الزراعة تؤكد على أهمية الغذاء الآمن وتطوير القطاع الزراعي

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية عدداً من القضايا العامة المتعلقة بواقع القطاع الزراعي، وذلك في الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، برئاسة وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري.
وتركز جدول الاجتماع حول ملف الغذاء الآمن، والدور الكبير الذي تقوم به وحدة المختبرات في هذا الجانب، مؤكدين على أهمية البرنامج الذي تنفذه الوزارة في فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة المستوردة، وذلك في سبيل ضبط المنتجات الغذائية المستوردة، بما يضمن الجودة العالية والاستخدام الآمن.
في غضون ذلك، تم تقديم ورقة علمية عن آليات تفعيل مختبر الأنسجة كأحد المختبرات الهامة في وزارة الزراعة، حيث يقوم المختبر بإنتاج أشتال ذات أولوية اقتصادية مثل" البطاطس، النخيل وغيرها، اضافة لإنتاج أشتال محسنة ذات انتاجية عالية وخالية من الأمراض.
في السياق، ناقش المجتمعون خلال اللقاء تطور صناعة الدواجن بغزة، في ضوء التوسع في المزارع الحديثة بالقطاع، وارتفاع معدلات الفقس، حيث تم الخروج بتوصيات هامة بالخصوص.
تجدر الاشارة االى أن المجلس الاستشاري للزراعة يضم أعضاء اكاديميين وخبراء متخصصين في المجال الزراعي والبيطري، اضافة الى بعض المدراء العامين.