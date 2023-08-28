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الزراعة ونقابة التحاليل الطبية تبحثان سبل التعاون المشترك

28 آب / أغسطس 2023 12:33

الزراعة ونقابة التحاليل الطبية تبحثان سبل التعاون المشترك
الزراعة ونقابة التحاليل الطبية تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- وكالة الرأي:

 بحثت وزارة الزراعة الفلسطينية ممثلة بوكيل الوزارة د.أيمن اليازوري، ومدير عام التخطيط الزراعي والمشاريع د.محمد اللولو مع وفدٍ من نقابة التحاليل الطبية، ممثلة برئيس مجلس إدارة النقابة د. محمد داوود وعدد من أعضاء مجلس الادارة وبحضور مدير وحدة المختبرات د. محمد العبادسة.

وناقش الحضور سبل التعاون في قضايا تأهيل وتطوير مختبرات وزارة الزراعة، لا سيما بمجالات التدريب والدعم اللوجستي من اجهزة ومعدات، وآليات التشبيك والتواصل مع المؤتمرات العلمية والمعارض الداخلية والخارجية بشان تحدث التطورات التكنولوجية الخاصة بالاجهزة المخبرية.

كما تم بحث سبل دعم القطاع بما يدعم جودة المنتجات الزراعية.

وشمل اللقاء جولة على مختبرات وزارة الزراعة.
بدورها، أبدت نقابة التحاليل الطبية استعدادها للمساهمة الفاعلة لنهضة وتطوير اعمال مختبرات الزراعة لأهميتها بتحقيق غذاء آمن.
واكدت الزراعة دعمها ومساندتها للجهود وضرورة الشراكة مع كافة المؤسسات التي تخدم كافة القطاعات الزراعية.

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