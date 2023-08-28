وزارتا المواصلات والزراعة تناقشان سبل تشجير ميناء غزة

غزة- وكالة الرأي:

استقبل رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية م. حسن عكاشة، وفداً من وزارة الزراعة الفلسطينية برئاسة م. شاهر الريفي مدير دائرة المشاتل والأشجار المثمرة، لتعزيز التعاون المشترك وذلك اليوم بمقر الوزارة.

ورحب عكاشة بالوفد، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة.

وتابع عكاشة بالقول إن وزارة الزارعة من المؤسسات الحكومية ذات الأهمية الكبيرة التي تخدم المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاع الزراعة بشكل خاص والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه شكر الريفي وزارة النقل والمواصلات على حسن الاستقبال وعلى ما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين في قطاع غزة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشجير ميناء غزة البحري لتوفير بيئة صحية مناسبة داخل ميناء غزة، وذلك من أجل استجمام المواطنين داخل الميناء.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الزراعة بأخذ عينات من التربة والمياه داخل ميناء غزة البحري لمعرفة مدى صلاحيتهما لزراعة الأشجار.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على توفير المساحات الخضراء في كافة مرافقها المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة.