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بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

الأوقاف تُنفذ سلسلة دعوية في مدارس قطاع غزة

28 آب / أغسطس 2023 12:42

الأوقاف تُنفذ سلسلة دعوية في مدارس قطاع غزة
الأوقاف تُنفذ سلسلة دعوية في مدارس قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

نفذت أقسام الدعوة والإرشاد بمديريات الأوقاف الخمس سلسلة نشاطات دعوية استهدفت طلبة مدارس قطاع غزة؛ بهدف تهنئتهم بعودة الدراسة، وتقديم بعض الإرشادات المهمة المتعلقة بتنظيم الوقت، وضوابط اللباس والزينة، والسلوكيات المجتمعية المحمودة الواجب اتباعها داخل المدارس وخارجها.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، أن الزيارات المدرسية تأتي بالتزامن مع تنفيذ وزارة الأوقاف لمشروعها الدعوي آداب اللباس والزينة، لافتًا إلى وجود تنسيق مسبق مع وزارة التربية والتعليم لبدء هذه النشاطات منذ بداية العام الدراسي، بما يضمن إنجاح المشروع، وتحقيق أهدافه، وتحصين أبناء المجتمع من الهجمات الممنهجة ضد فئة الشباب.

وهنأ أبو العمرين طلبة المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/٢٠٢٤م، راجيًا لهم عامًا دراسيًّا سعيدًا ملؤه الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على هويتهم الإسلامية من خلال لباسهم وسلوكياتهم داخل المدرسة وخارجها كنموذج إنساني يحتذى به في جميع بقاع الأرض.

369632778_6560257400736948_1464222703533250351_n الأوقاف تُنفذ سلسلة دعوية في مدارس قطاع غزة 369632684_6560257224070299_1661574079296991581_n 369654606_6560257264070295_8705234368397143939_n 369727998_6560257247403630_7731087729464526416_n 369719718_6560257257403629_964015760958755810_n
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