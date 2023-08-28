الأوقاف تُنفذ سلسلة دعوية في مدارس قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

نفذت أقسام الدعوة والإرشاد بمديريات الأوقاف الخمس سلسلة نشاطات دعوية استهدفت طلبة مدارس قطاع غزة؛ بهدف تهنئتهم بعودة الدراسة، وتقديم بعض الإرشادات المهمة المتعلقة بتنظيم الوقت، وضوابط اللباس والزينة، والسلوكيات المجتمعية المحمودة الواجب اتباعها داخل المدارس وخارجها.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، أن الزيارات المدرسية تأتي بالتزامن مع تنفيذ وزارة الأوقاف لمشروعها الدعوي آداب اللباس والزينة، لافتًا إلى وجود تنسيق مسبق مع وزارة التربية والتعليم لبدء هذه النشاطات منذ بداية العام الدراسي، بما يضمن إنجاح المشروع، وتحقيق أهدافه، وتحصين أبناء المجتمع من الهجمات الممنهجة ضد فئة الشباب.

وهنأ أبو العمرين طلبة المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/٢٠٢٤م، راجيًا لهم عامًا دراسيًّا سعيدًا ملؤه الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على هويتهم الإسلامية من خلال لباسهم وسلوكياتهم داخل المدرسة وخارجها كنموذج إنساني يحتذى به في جميع بقاع الأرض.