"الاتصالات" تختتم برنامج التدريب الصيفي لعام 2023

غزة – وكالة الرأي:

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الإثنين، برنامج التدريب الصيفي لعام 2023 الذي يستهدف الخريجين والعاملين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ، إن البرنامج يأتي ضمن رؤية ودور الوزارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتنمية قدرات الخريجين.

وأضاف مدوخ خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الخريجين في ظل العدد الكبير الملتحق بتخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب.

بدوره، ذكر مدير عام الاقتصاد الرقمي بالوزارة محمد السباح، أن الوزارة تنظم سنويًا هذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من رؤيتها في تعزيز البيئة التكنولوجية في المجتمع الفلسطيني، وتمكينه اقتصادياً وتكنولوجياً ضمن خطة الوزارة السنوية.

وأوضح السباح لـ "الرأي" أن الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج لتهيئة الخريجين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسوق العمل وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم في هذا القطاع.

من جهته، أشار رئيس قسم المهن الهندسة في كلية فلسطين التقنية م. رائد مراد، إلى أن البرنامج احتوى على العديد من المهارات النوعية في البرمجيات والشبكات ونظم التشغيل.

وأفاد مراد خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هذه المهارات من شأنها تجسير الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل، وتدريب الطلاب على مهارات أخرى مثل المهارات الناعمة وكيفية كتابة السيرة الذاتية والعمل الحر عبر الانترنت.

من جانبهم، أثنى عدد من المستفيدين من البرنامج على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيمه، ومساهمتها في تطوير قدراتهم التي تؤهلهم للدخول لسوق العمل بشكل فاعل.