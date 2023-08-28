الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تطوير خدمات العناية المركزة

غزة- وكالة الرأي:

بحث د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات تقييم وتحديد احتياجات تطوير خدمات العناية المركزة والطب الحرج بمستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقائه ظهر اليوم بخبراء من منظمة الصحة العالمية، بحضور المختصين بالعنايات المركزة بوزارة الصحة، ود.يونس أبو النور استشاري اللجان التخصصية بإدارة المستشفيات.

ويأتي هذا اللقاء وفق د.الفرا ضمن لقاءات مستمرة لوضع لتقييم الكامل لخدمات العناية المركزة في المستشفيات والمضي قدما نحو تحديد الاحتياجات من بنية تحتية وتجهيزات وتدريب الكوادر البشرية.

وثمن د.الفرا الدور الهام الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية لدعم هذه الخدمات الصحية الحيوية والهامة لقطاع غزة.