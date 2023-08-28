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التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد دورات مهارات الجراحة الأساسية BSS

28 آب / أغسطس 2023 01:29

التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد دورات مهارات الجراحة الأساسية BSS
التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد دورات مهارات الجراحة الأساسية BSS

غزة- وكالة الرأي:

نفّذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة مهارات الجراحة الأساسية، والتي استهدفت 14 طبيباً من الملتحقين ببرامج البورد الفلسطيني، وذلك بقاعات ومختبر التدريب بالإدارة. 

 وكانت الإدارة قد عقدت الدورة على مدار يومين متتاليين، بإشراف مدراء البرنامج كل من د.ناصر رضوان، د. أحمد الناجي، ومنسق البرنامج ا. سامي جبر، وبمشاركة طاقم من المدربين المحليين واستشاريّي الجراحة العامة كل من د. أيمن أبوعبيد، ود.أحمد النجار، ود.كارم البطنيجي ، ود.محمد عيد ، ود. سارة السقا ، ود.أشرف الأشقر.

وتعتبر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية المركز التدريبي المعتمد بوزارة الصحة من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا لتنفيذ دورات مهارات الجراحة الأساسية BSS ومهارات جراحة المناظير CSLS، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK).

 وتعًد هذه الدورة أحد البرامج الهامة التي تنفذها الإدارة وهي جزء أساسي ضمن البرنامج التدريبي للملتحقين في برنامج البورد الفلسطيني، ويتخللها محاضرات نظرية وتدريب عملي، وعقب الدورة يتم متابعة المتدربين خلال عملهم على مدار ثلاثة أشهر قادمة من أجل قياس ومعرفة مدى تطبيقهم للمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة والتي تساهم في تقديم خدمة صحية آمنة.

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