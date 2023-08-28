الصحة تناقش تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية بالمستشفيات

غزة- وكالة الرأي:

ناقش د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية وتطوير الخدمة الطبية بشكل عام داخل المستشفيات، وذلك خلال لقائه صباح اليوم بوفد مؤسسة العون الطبي، بحضور مدراء ادارة المستشفيات ذوي العلاقة، وممثلين عن الادارة العامة للتعاون الدولي.

وبحث آليات توفير احتياجات الخدمة وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة، كذلك ترتيب تنظيم عقد لقارات ومحاضرات علمية لمناقشة الحالات المعقدة، كذلك اجراء العمليات الجراحية واجراء التدخلات بالقساطر، على أن يتم عرض خطة العمل للعامين المقبلين لتطوير هذه الخدمة.

ووجه د.الفرا شكره للمؤسسة الداعمة لمشروع الأوعية الدموية والجراحين القادمين للعمل مع الطواقم المحلية بمشاركة مدير التخصصات ومدير العيادات الخارجية والعمليات بالإدارة العامة للمستشفيات والإدارة العامة للتعاون الدولي.