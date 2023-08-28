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مع بداية العام الدراسي الجديد

" أبو ندى " يتفقد العملية التعليمية في عدد من المدارس بغزة

28 آب / أغسطس 2023 01:51

" أبو ندى " يتفقد العملية التعليمية في عدد من المدارس بغزة

غزة- وكالة الرأي:

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى عدداً من المدارس وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وشارك في الجولة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم غرب غزة أ. مازن نور الدين وعدد من التربويين.

وشملت الزيارة مدرسة  عبد السلام صيام الثانوية للبنات، ومدرسة التقوى الثانوية للبنين، ومدرسة الشارقة الأساسية للبنين في مديرية غرب.

وقدّم أبو ندى التهاني والتبريكات للطلبة والطواقم التدريسية والإدارات التعليمية وأولياء الأمور بمناسبة افتتاح العام الدراسي متمنياً أن يكون عاماً ملؤه النجاح والتفوق والتميز.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمواصلة تطوير وتجويد العملية التعليمية في مختلف مجالاتها. 

وأشار إلى أننا نزور خلال الجولة مدرسة الشهيد عبد السلام صيام لكونه أحد قيادات العمل الوطني، ولما له من مكانة كبير في فلسطين، حيث قدّم الخدمات الكثيرة لشعبنا على الصعيد الحكومي إبان تقلده لمنصب رئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة، ومنصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه المدرسة من المدارس الجديدة التي افتتحتها الوزارة خلال العام الجديد وذلك بتمويل من صندوق الأقصى وإدارة البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبإشراف المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار.

ودعا أبو ندى جميع الجهات والمانحين إلى مواصلة الشراكة مع الوزارة لبناء مدارس جديدة خدمة لطلبتنا وأبناء شعبنا.من جهته رحّب نور الدين بوكيل الوزارة والوفد المرافق، موضحاً أن هذه الزيارة الكريمة تعكس مدى الحرص الدائم على تفقد المدارس والاطلاع على سير العملية التعليمية عن قرب والسعي المتواصل لتجويد الميدان التربوي.

كما أوضح نور الدين أن مديرية غرب غزة مثل باقي المديريات حرصت على تنفيذ الخطة الوزارية الخاصة بافتتاح العام الدراسي الجديد بالصورة المثلى.

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