تعليم شمال غزة يناقش مع "مرور الشمال" مشروع التوعية المرورية

غزة- وكالة الرأي:

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة، جواد صالحة، مع وفد من شرطة مرور الشمال، سبل تنفيذ مشروع التوعية المرورية بمدارس ورياض الأطفال التابعة للمديرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله بجانب رئيس قسم الصحة المدرسية د. ميسرة أبو عوكل، والمشرف التربوي إبراهيم أبو شمالة، وفداً شرطياً ضم نائب مدير مرور الشمال المقدم محمد أبو طاقية، ورئيس قسم الإرشاد المروري الرائد خالد المقوسي، والنقيب أحمد الكحلوت، ومساعد أول حسين الصوالحة.

ورحب صالحة، بالوفد الزائر، مثمّناً جهودهم في خدمة شعبنا.

وأكد صالحة على أهمية تعزيز ثقافة التوعية المرورية في صفوف الطلبة، مشيداً في هذا السياق بجهود الإدارة العامة للمرور في محافظة الشمال من خلال الدورات واللقاءات التثقيفية التي تنفذها في المدارس.

ونوّه صالحة إلى ضرورة انتشار الدوريات المرورية في المفترقات المهمة التي تشهد اكتظاظاً مرورياً في محيط عدد من المدارس؛ لضمان سلامة أبنائنا الطلبة.

بدوره، أكد المقدّم أبو طاقية، جهوزية الإدارة العامة للمرور للتعاون التام مع المديرية ومدارسها ورياض الأطفال التابعة لها، في مجال عقد الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بالوعي المروري للحد من الحوادث المرورية.

وأشاد المقدم أبو طاقية بحسن تعاون المديرية مع شرطة مرور الشمال وتسهيل مهامها في الميدان التربوي، للمساهمة في نشر ثقافة الوعي المروري.