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وزارة العمل تشارك في الاجتماع الأول لمجلس التشغيل الفلسطيني

28 آب / أغسطس 2023 02:21

وزارة العمل تشارك في الاجتماع الأول لمجلس التشغيل الفلسطيني
وزارة العمل تشارك في الاجتماع الأول لمجلس التشغيل الفلسطيني

غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة العمل في فعاليات الاجتماع الأول لمجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني المحلي في قطاع غزة.

ومثل وزارة العمل في الاجتماع، عضو اللجنة التوجيهية للمجلس مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، وعضو لجنة التدريب المهني والتعليم التقني، مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني عبد الله كلاب، وعضو لجنة الريادة والتمويل، رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أيمن أبو كريم، وعضو لجنة الإعلام والمناصرة، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام منال الحتة، وعضو لجنة الدراسة والبحث في سوق العمل، رئيس وحدة الرقابة الداخلية عبد الله شحيبر، وعضو لجنة الريادة والتشغيل الذاتي، مدير دائرة تنمية التشغيل م. أحمد النبريص.

ونوه طبيل إلى أن الاجتماع الأول للمجلس تم بعد انعقاد اللجنة التوجيهية، والتي أقرت اجتماعا موسعا لجميع أعضاء اللجان، للوقوف على آخر التطورات، ومناقشة العديد من الملفات المهمة.

ورحب مدير عام خدمات التشغيل بالحضور من صندوق التشغيل الفلسطيني، والغرفة التجارية، وممثلي الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد طبيل على أهمية انعقاد مجلس التشغيل، ومناقشة كافة القضايا التي تهم التشغيل والتدريب المهني، في ظل المستجدات الكبيرة التي تمر بها قضايا التشغيل.

ويعمل المجلس على التمكين والارتقاء بسوق العمل المحلي، وجودة التعليم والتدريب المهني والتقني، واقتراح التدخلات الملائمة، وصولا لتفاهمات مشتركة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مواضيع لها علاقة بالبطالة والتشغيل والتشغيل الذاتي، وصولا لتنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة.

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