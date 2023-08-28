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وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية

28 آب / أغسطس 2023 02:30

وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية
وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية

غزة- وكالة الرأي:

تفقد اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات، صباح اليوم الاثنين، سير عمل الورشة الفنية التابعة للوزارة ورافقه م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية و أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص وعدد من المدراء العامين .

أكد أبو شرخ على أهمية الورشة الفنية التي تنفذ يومياً العديد من المهمات والصيانة على المركبات الحكومية مما يسهم في توفير الجهد والوقت وكذلك الترشيد المالي.

وأضاف أبو شرخ أن الورشة الفنية التابعة للوزارة تمتلك أمهر الفنيين والحرفيين الذين يقومون بمهامهم على أكمل وجه.
كما قام وكيل الوزارة بالاطلاع على الأرض المخصصة لنقل الورشة الفنية عليها في القريب العاجل وكذلك المخططات الهندسية للورشة الفنية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الورشة الفنية توفر خدمة صيانة المركبات لجميع الدوائر الحكومية على مدار أوقات الدوام الحكومي.

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