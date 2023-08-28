وقفة بغزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، في وقفة بمدينة غزة للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات تحمل صور الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم، وتندد بسياسة احتجاز الجثامين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وطالب مدير عام الأنشطة في وزارة الأسرى نبيل حجاج، منظمة الصليب الأحمر بالتوقف عن صمتها على جريمة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، وخاصة أن هناك 11 أسيراً يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى.

ودعا حجاج، في تصريحات صحفية، لتطبيق قوانين حقوق الانسان في هذا المجال، وخاصة أن احتجاز الجثامين تعد جريمة حرب.

وفي السياق، أعربت أحلام فروانة والدة الشهيد محمد عزمي فروانة، عن حزنها لعدم تمكنها من دفن جثمان ابنها الشهيد والذي ارتقى قبل 17 عاماً.

وطالبت فروانة في تصريحات صحفية، بضرورة الإفراج العاجل عن جثمان ابنها، مؤكدة أن سياسة احتجاز الجثامين من قبل الاحتلال تعد جريمة حرب وانتهاكا لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأحيا الفلسطينيون، أمس الأحد، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين.

وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، إن هناك 398 شهيدا يحتجز الاحتلال جثامينهم، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام و142 في الثلاجات، بينهم 14 طفلا شهيدا و5 شهيدات، و 11 أسيرا قضوا داخل السجون ولا زال الاحتلال يرفض الإفراج عن جثامينهم.