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الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان

28 آب / أغسطس 2023 06:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سلفيت - وكالة الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على خلاطة ومضخة باطون في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على خلاطة ومضخة باطون، خلال العمل في منزل قيد الإنشاء بمنطقة "المرحرح"، غرب البلدة.

 

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