الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على خلاطة ومضخة باطون في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على خلاطة ومضخة باطون، خلال العمل في منزل قيد الإنشاء بمنطقة "المرحرح"، غرب البلدة.
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28 آب / أغسطس 2023 06:24
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على خلاطة ومضخة باطون في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على خلاطة ومضخة باطون، خلال العمل في منزل قيد الإنشاء بمنطقة "المرحرح"، غرب البلدة.
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