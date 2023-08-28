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المعتقل الإداريّ أسامة دقروق يعلّق إضرابه عن الطعام

28 آب / أغسطس 2023 07:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

علّق المعتقل الإداريّ أسامة دقروق (21 عامًا)، من سلفيت إضرابه عن الطعام الذي استمر 22 يوما رفضا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، علمًا أنّه معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقّه أمرا اعتقال إداريّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الإثنين، أنّه ومع تعليق دقروق إضرابه، وتعليق الأسيرين الشقيقين حاتم وحازم القواسمة اليوم إضرابهما، بعد وعود بنقل الأسير حاتم إلى جانب شقيقه حازم في سجن "ريمون"، فإن أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام أقدمهم المعتقلان كايد الفسفوس من مدينة دورا بالخليل، وسلطان خلوف من بلدة برقين بجنين، حيث يواصلان الإضراب منذ 26 يومًا رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

كما يواصل المعتقل عبد الرحمن براقة من أريحا الإضراب عن الطعام منذ 19 يومًا، والمعتقل ماهر الأخرس منذ ستة أيام، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

 

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