وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل الإداريّ أسامة دقروق يعلّق إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية إدانات لاعتقال أبو راشد في هولندا ودعوات للإفراج الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تنشر بياناً للرأي العام حول وفاة المواطنة أبو ندى وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة لن تثني شعبنا عن المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية "هيومن رايتس ووتش": قتل الأطفال الفلسطينيين ارتفع على يد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين عزم دولة بابوا غينيا افتتاح سفارة لها بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من قباطية وكالة الرأي الفلسطينية وقفة بغزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

28 آب / أغسطس 2023 09:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية خربثا بني حارث، وبلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية،  بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية خربثا بني حارث ومحاولة استيلائها على جرافة لأحد المواطنين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتونيا قرب سجن "عوفر"، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية خربثا المصباح غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ـــــــ

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟