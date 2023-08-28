مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

رام الله - وكالة الرأي:

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية خربثا بني حارث، وبلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية خربثا بني حارث ومحاولة استيلائها على جرافة لأحد المواطنين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتونيا قرب سجن "عوفر"، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية خربثا المصباح غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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