Realme تطرح سماعات لاسلكية مميزة بسعر منافس جدا!

أعلنت Realme عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة Buds T300 التي حصلت على مواصفات تضاهي تلك الموجودة في سماعات ساسمسونغ وآبل، والتي ستطرحها بسعر منافس جدا.

وحصلت السماعات الجديدة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP55، وجهّزت كل سماعة صغيرة بمكبر صوت 12.4 ملم، و4 مايكروفونات تؤمن صفاء ممتازا لصوت المتصل في أثناء المكالمات الهاتفية.

ويمكن التحكم بهذه السماعات عبر اللمس إذ يمكن إيقاف وتشغيل الصوت، أو الرد على المكالمات وإنهاؤها، كما يوجد تطبيق يدعى Realme Link يمكن من خلاله التحكم بالسماعات وخصائص الصوت فيها.

ورغم سعرها المنافس الذي يبلغ 33 دولار تقريبا حصلت Buds T300 على خاصية الصوت المكاني التي تولد إحساسا بأن الصوت يأتي من اتجهات مختلفة، كما جهّزت بميزة العزل الخارجي للضوضاء حتى 30 ديسيبل.

وزودت هذه السماعات بمحفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة، وجهّزت المحفظة ببطارية شحن إضافية يمكنها شحن بطاريات السماعتين الصغيرتين لتوفير مدة عمل تصل إلى 40 ساعة، كما أن شحن السماعتين لمدة 10 دقائق فقط يكفيهما لتعملا 7 ساعات.

المصدر: dzen.ru