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الاحتلال يعتقل نحو 30 مواطنًا خلال مداهمات واسعة بالضفة

29 آب / أغسطس 2023 08:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، نحو 30 مواطنًا خلال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر عبد الغني فارس من بلدة سلواد شرق رام الله.

كما اعتقلت القوات عبيدة البرغوثي من بيت ريما غرب رام الله، والمحرر أحمد تركمان من المدينة، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة من مخيم الجلزون شمال المحافظة.

وفي بلدة دير سامت جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، منهم المواطن عاطف عواودة واثنين من أبنائه وجيه وعلاء، إلى جانب المواطن إبراهيم عواودة ونجله مصعب، و 3 مواطنين آخرين من عائلة عواودة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: جلال أبو زيتون، محمد الطنبور، وشقيقه يزن، محمد البدرساوي، المحرر مصطفى شيب، ثمين حمدان، مراد عيسى، وحيد جبارة، بعد اقتحام منازلهم في بيتا وبرقة وسالم وغيرها من المناطق.

بينما اعتقلت من طولكرم الشاب عبد الباسط أبو العز، ومن قلقيلية الشاب حسن أبو هنية وشقيقه يحيى وكلاهما من بلدة عزون، كما اعتقلت الشابين عيسى الشيخ، وعدي الشيخ من بلدة مراح جنوب بيت لحم.

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