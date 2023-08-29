الاحتلال يعتقل 37 مواطنًا بالضفة الغربية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 37 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من الخليل، وهم: وجيه، وعلاء، وعاطف، ومروان، وعلي، وقسام، وإبراهيم، ومصعب، العواودة، وأحمد ويوسف من عائلة الشراونة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، والشاب براء خالد الهوارين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت، وبلال أبو حسين من مدينة الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، وهم: الشقيقان محمد ويزن الطنبور من شارع عصيرة، ومحمد علي بدرساوي من منطقة المساكن الشعبية في المدينة، والمواطنين أكرم أبو زيتون، وأكرم دياب من بلدة بيتا، ومصطفى أحمد شبير من قرية برقة، و مراد صالح عيسى، ووحيد غصاب جبارة قرية سالم شرق نابلس، وثمين تركي حمدان، من قرية سالم عند حاجز طيار بالقرب من أريحا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسيين نهاد وعماد العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وهم: أحمد علي الشيخ، وعدي أحمد الشيخ، وعيسى محمود موسى، ونور الدين صالح الشيخ.

وفي قلقيلية، اعتقل قوات الاحتلال الشابين حسن أبو هنية، ويحيى أبو هنية، من بلدة عزون.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات المواطنين الخمسة: المحرر بسام حماد، من بلدة سلواد شرق رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس، والمحرر أحمد تركمان الطالب في جامعة بيرزيت من حي المصايف بالمدينة، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة من مخيم الجلزون شمال رام الله، والمواطن عبيدة البرغوثي من بلدة بيت ريما شمال غربا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي من قرية سيريس جنوبا، ومن طولكرم اعتقلت القوات الأسير المحرر عبد الباسط إبراهيم أبو العز، من بلدة زيتا شمالا.