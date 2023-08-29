10 ميزات وحِيَل على "واتس آب" قد لا تكون على دراية بها!

يعد تطبيق "واتس آب" خدمة المراسلة عبر الهاتف المحمول الأكثر شعبية في العالم، لكن العديد من المستخدمين يفشلون في الاستفادة من ميزات التطبيق المخفية.

تم إطلاق تطبيق "واتس آب" في عام 2009، وتم شراؤه من قبل Meta (المعروفة آنذاك باسم "فيسبوك") مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، لكن التطبيق يواصل إضافة وظائف جديدة.

على سبيل المثال، تمت إضافة القدرة على استخدام "واتس آب" على هواتف متعددة في أبريل 2023، استجابة لطلب المستخدمين، وتمت إضافة صور عالية الدقة في أغسطس 2023.

وفيما يلي بعض أفضل الأدوات والإعدادات الجديدة من "واتس آب"، والتي قد لا تكون على دراية بها.

إرسال الصور بدقة عالية

أظهر مؤسس Meta، مارك زوكربيرغ، وظيفة جديدة للصور العالية الدقة على حسابه على "فيسبوك"، وهي متاحة الآن على كل من "أندرويد" وiOS.

وقال زوكربيرغ: "يمكنك الآن إرسال الصور بدقة عالية على "واتس آب"!".

ويمكنك استخدام الوظيفة مع الصور الجديدة والصور الموجودة: حدد صورة، ثم حدد خيار "HD" في أدوات التحرير في الجزء العلوي من الشاشة.

اضغط على ذلك وحدد جودة HD، ثم اضغط على HD.

ستصل صورتك بدقة 3072 × 4080، مقارنة بالدقة المضغوطة السابقة 1536 × 2040 التي يستخدمها "واتس آب".

استخدم "واتس آب" على هاتفين (أو أكثر)

يمكنك تشغيل تطبيق "واتس آب" على هاتفين في وقت واحد، وذلك بفضل التحديث الأخير - كل ما عليك فعله هو ربط الجهاز الثاني بالجهاز الأول.

وكتب تطبيق "واتس آب"، أن ربط الهواتف كأجهزة مصاحبة يجعل المراسلة أسهل. يمكنك الآن التبديل بين الهواتف دون تسجيل الخروج ومتابعة محادثاتك من حيث توقفت.

ويسمح الوضع المصاحب بربط ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية بحسابك، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف.

"وضع التخفي" في "واتس آب"

إنه غير معروف على نطاق واسع، لكن وضع التخفي يسمح لك بإخفاء ما إذا كنت متصلا بالإنترنت أم لا، أو اختيار من يمكنه معرفة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت.

وكشف مارك زوكربيرغ، عن الأداة في تحديث عام 2022.

وقال زوكربيرغ إن الأداة صُممت للحفاظ على دردشة "واتس آب"، "خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه".

لتمكينها، انتقل إلى "الخصوصية" في الإعدادات واختر "من يمكنه الرؤية عندما أكون متصلا بالإنترنت".

مشاركة الشاشة

كانت مشاركة الشاشة مقتصرة على المزيد من التطبيقات "الاحترافية" مثل Teams، ولكن يمكنك الآن إظهار ما هو موجود على شاشتك باستخدام "واتس آب".

ما عليك سوى فتح التطبيق، وبدء مكالمة فيديو مع جهة اتصال، ثم النقر على أيقونة مشاركة الشاشة في أسفل الشاشة. فقط قم بتأكيد رغبتك في مشاركة الشاشة، ثم اضغط على إيقاف المشاركة عندما تريد التوقف.

إخفاء رسائلك



إذا كنت قلقا بشأن استخدام الرسائل ضدك، أو كنت تفضل فقط حذف سجل الإنترنت الخاص بك، فيمكنك ضبط مؤقت بحيث تختفي الرسائل بعد ساعات أو أيام من إرسالها.

لتنشيط هذا، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية واختيار "الرسائل المختفية".

ويؤثر فقط على الدردشات بعد تغيير الإعداد، ولكن يمكنك تعيين الرسائل لتختفي بعد 24 ساعة أو ما يصل إلى 90 يوما.

تعرف على الدردشات التي تشغل المساحة الأكبر

لدينا جميعا "تلك" الدردشات التي يميل فيها الأشخاص إلى إرسال صور ومقاطع فيديو غير مرغوب فيها كل خمس دقائق - ولكن هل تعلم أنه يمكنك معرفة أي منها يشغل أكبر مساحة؟.

لمعرفة ذلك، انتقل إلى الإعدادات > التخزين والبيانات > إدارة التخزين، ويمكنك رؤية قائمة بمحادثاتك التي تشغل أكبر مساحة.

أوقف تطبيق "واتس آب" عن استخدام بياناتك

يمكنك إيقاف تنزيل "واتس آب" للملفات الكبيرة - وكذلك التحكم في مقدار البيانات التي يستخدمها في المكالمات.

انتقل إلى الإعدادات > التخزين والبيانات، ويمكنك تحديد الملفات التي سيقوم "واتس آب" بتنزيلها عبر شبكة الهاتف المحمول (افتراضيا، يتم ضبطه على تنزيل الصور فقط).

ويمكنك أيضا تحديد خيار لاستخدام بيانات أقل للمكالمات.

إيقاف تشغيل "آخر ظهور"

إذا كنت لا تريد أن يعرف أصدقاؤك (أو زملائك في العمل) متى تكون متصلا بالإنترنت، فيمكنك إيقاف وقت "آخر ظهور" على "واتس آب".

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية، ويمكنك تعيين "آخر ظهور" للجميع، أو لا أحد، أو جهات الاتصال الخاصة بي، أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" ما يسمح لك باستبعاد أشخاص محددين.

إذا كنت تريد أن تتحول محادثات "واتس آب" الخاصة بك إلى مؤتمر فيديو على غرار Zoom، فيمكنك الاتصال بما يصل إلى 32 شخصا في وقت واحد.

ما عليك سوى النقر على دردشة جماعية على "واتس آب"، وإذا كانت مجموعتك تضم أقل من 32 عضوا، فانقر على أيقونة مكالمة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا.

وإذا كان هناك أكثر من 32 شخصا، فاضغط على أيقونة Group Call وحدد الأشخاص الذين تريد دعوتهم.

البحث في جميع الدردشات الخاصة بك في وقت واحد

إذا كنت تعلم أن شخصا ما أرسل إليك بعض المعلومات، ولكنك لا تستطيع تذكر من أو في أي محادثة كان فيها، فيمكنك البحث في جميع رسائلك مرة واحدة.

على نظام iOS، اسحب للأسفل للوصول إلى شريط البحث، وعلى نظام "أندرويد"، فقط اضغط على العدسة المكبرة.

المصدر: ديلي ميل