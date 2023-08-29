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بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر

29 آب / أغسطس 2023 09:28

بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر
بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر

كان المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس على الموعد مجدداً بقيادته إنتر الى الفوز الثاني توالياً، وجاء على حساب كالياري خارج الديار 2-0 الإثنين في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وافتتح إنتر الدوري بالفوز على مونتسا 2-0 في "سان سيرو" بفضل ثنائية بطل مونديال قطر 2022 الذي وجد طريقه الى الشباك الإثنين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة من فيديريكو دي ماركو.


وكان الهدف الأول من نصيب الهولندي دنزل دومفريس في الدقيقة 21 بعد تمريرة بينية من الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام.


ووفق "أوبتا" للاحصاءات، مرر تورام كرة حاسمة في الدوري الإيطالي بعد 17 عاماً و282 يوماً على التمريرة الحاسمة الأخيرة لوالده ليليان في "سيري أ"، وكانت لمواطنه دافيد تريزيغيه في مباراة يوفنتوس ضد روما في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.


واستحق فريق المدرب سيموني إنزاغي إنهاء الشوط الأول بهذا التقدم نظراً للفرص التي حصل عليها ضد فريق خسر مبارياته الأربع الأخيرة (قبل الإثنين) أمام "نيراتسوري" ولم يذق طعم الفوز عليه منذ آذار/مارس 2019 (2-1).


ورغم الفرص التي أتيحت للفريقين في الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها ليحصل إنتر على نقطته السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جاره ميلان ونابولي حامل اللقب وأمام فيرونا، فيما مني كالياري بهزيمة أولى بعدما تعادل إفتتاحاً على أرض تورينو من دون أهداف.


وبذلك، خرج إنتر منتصراً من المرحلتين الأوليين للموسم الخامس توالياً لأول مرة في تاريخه وفق "أوبتا" للاحصاءات.
وبعدما أجبر روما على الاكتفاء بالتعادل 2-2، حصل ساليرنيتانا على نقطته الثانية في مباراتين، بتعادله مع ضيفه أودينيزي، الخاسر افتتاحاً أمام يوفنتوس 0-3، بهدف لكل منهما.

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