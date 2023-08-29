مدرسة القسطل "أ" للبنين تنطلق بعام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص

غزة-وكالة الرأي

انطلقت مدرسة القسطل أ للبينن في غزة بفارغ الصبر والحماس في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024. تفتح الأبواب أمام الطلاب والطالبات لموسم دراسي مليء بالتحديات والفرص، حيث تعكف المدرسة على تقديم تجربة تعليمية مميزة ترقى إلى أعلى معايير الجودة.

وقد استقبلت إدارة المدرسة وفريق التعليم الهمم المتجددة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. وتأتي هذه البداية تحت شعار "نحو تعليم شامل ينمي القدرات"، حيث تهدف المدرسة إلى تقديم تجربة تعليمية تشمل الجوانب الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

من جانبه، أكد مدير المدرسة، د. فادي حلس ، أن العام الدراسي الجديد يأتي بفرص جديدة للتطوير والتحسين، حيث سيتم تنفيذ خطة تعليمية محدثة تشمل استخدام تقنيات تعليمية حديثة وتفعيل دور الطلاب في عملية التعلم وتطوير مهاراتهم الشخصية.

وتضمنت الخطة أيضًا سلسلة من الأنشطة اللاصفية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية، من خلال الأندية وورش العمل والفعاليات الثقافية. كما ستولي المدرسة اهتمامًا خاصًا لتوفير دعم نفسي وتربوي للطلاب، بهدف تعزيز صحتهم النفسية ومساعدتهم على التغلب على أي تحديات قد تواجههم.

بدورهم، أعرب الطلاب عن حماسهم لبدء العام الدراسي الجديد، حيث يطمحون للاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والتطويرية المتاحة أمامهم. وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة والمعلمين لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والإبداع.

وبهذه البداية المليئة بالأمل والحماس، تنطلق مدرسة القسطل أ للبينن في غزة نحو عام دراسي جديد يعد بالكثير من التحديات والإنجازات، مؤكدة على التزامها بتقديم تعليم يرتقي بمستوى الطلاب ويسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم المستقبلية.