وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال " تباشر أعمال تنظيف بركة أبو راشد استعدادًا لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه "و"نيابة خان يونس الجزئية"تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة القسطل "أ" للبنين تنطلق بعام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا لكمال الأجسام وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: أتلتيكو يستعرض بسباعية تاريخية لكنه يخسر ديباي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الثلاثاء 29/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة القسطل "أ" للبنين تنطلق بعام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص

29 آب / أغسطس 2023 09:44

مدرسة القسطل "أ" للبنين
مدرسة القسطل

غزة-وكالة الرأي 

انطلقت مدرسة القسطل أ للبينن في غزة بفارغ الصبر والحماس في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024. تفتح الأبواب أمام الطلاب والطالبات لموسم دراسي مليء بالتحديات والفرص، حيث تعكف المدرسة على تقديم تجربة تعليمية مميزة ترقى إلى أعلى معايير الجودة.

وقد استقبلت إدارة المدرسة وفريق التعليم الهمم المتجددة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. وتأتي هذه البداية تحت شعار "نحو تعليم شامل ينمي القدرات"، حيث تهدف المدرسة إلى تقديم تجربة تعليمية تشمل الجوانب الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

من جانبه، أكد مدير المدرسة، د. فادي حلس ، أن العام الدراسي الجديد يأتي بفرص جديدة للتطوير والتحسين، حيث سيتم تنفيذ خطة تعليمية محدثة تشمل استخدام تقنيات تعليمية حديثة وتفعيل دور الطلاب في عملية التعلم وتطوير مهاراتهم الشخصية.

وتضمنت الخطة أيضًا سلسلة من الأنشطة اللاصفية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية، من خلال الأندية وورش العمل والفعاليات الثقافية. كما ستولي المدرسة اهتمامًا خاصًا لتوفير دعم نفسي وتربوي للطلاب، بهدف تعزيز صحتهم النفسية ومساعدتهم على التغلب على أي تحديات قد تواجههم.

بدورهم، أعرب الطلاب عن حماسهم لبدء العام الدراسي الجديد، حيث يطمحون للاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والتطويرية المتاحة أمامهم. وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة والمعلمين لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والإبداع.

وبهذه البداية المليئة بالأمل والحماس، تنطلق مدرسة القسطل أ للبينن في غزة نحو عام دراسي جديد يعد بالكثير من التحديات والإنجازات، مؤكدة على التزامها بتقديم تعليم يرتقي بمستوى الطلاب ويسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم المستقبلية.

مدرسة القسطل مدرسة القسطل مدرسة القسطل مدرسة القسطل مدرسة القسطل مدرسة القسطل
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟