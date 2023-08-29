"سلطة المياه "و"نيابة خان يونس الجزئية"تبحثان التعاون المشترك

غزة-وكالة الرأي

زارت وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة القانونية في سلطة المياه وجودة البيئة مقر نيابة خان يونس الجزئية،وذلك لبحث الشكاوى المحالة للنيابة وتعزيز التعاون بين الطرفين للقضاء على ظاهرة حفر ابار المياه العشوائية المخالفة.

بدوره، تطرق م. سامح ابو زعنونة مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية الى مشكلة المياه قي قطاع غزة ، مشيداً بجهود سلطة المياه وجودة البيئة في توفير المياه للمواطنين من جهة والعمل على مكافحة ظاهرة حفر ابار المياه العشوائية من خلال ضبط ابار المياه المخالفة واحالة شكاوى بحق المخالفين لقانون المياه خاصة مقاولي الحفر المخالفين

من ناحيته ، تحدث أ. مازن صادق المستشار القانوني لسلطة المياه وجودة البيئة على بعض الاشكاليات التي تواجه سلطة المياه وجودة البيئة في الشكاوى المحالة للنيابة وخص بالذكر مشكلة معاينة البئر المخالف من قبل الشرطة بتفويض من النيابة بدون وجود موظفي السلطة التي تعتبر الجهة المختصة في ضبط الابار المخالفة ومن ثم احالة الشكاوى حيث يعتبر موظفيها على دراية كاملة في موقع البئر المخالف .

وأكد صادق على ضروزة التواصل مع سلطة المياه وجودة البيئة في حال ارادت النيابة حفظ اي شكوى لها تقديم ما يلزم من بيانات لاستمرار هذه الشكاوى.

وشدد المستشار القانوني عماد بلال على ضرورة تفعيل امر الحبس على مقاولي الحفر المخالفين والعمل على التشديد على المخالفين لعدم تكرار مخالفتهم مرة اخرى.

وفي نهاية الاجتماع، تم الوصول لعدة توصيات اهمها اعادة اتخاذ الاجراءات القانونية في بعض الشكاوى التي تم حفظ الشكوى فيها، والتشديد على مقاولي الحفر الذين يقومون بتكرار مخالفتهم بدون رادع لهم والعمل على زيادة التعاون مع السلطة من اجل الحفاظ على الخزان الجوفي المائي من الاستنزاف كونه يعتبر مصلحة قومية للجميع.

