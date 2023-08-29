"الأشغال " تباشر أعمال تنظيف بركة أبو راشد استعدادًا لفصل الشتاء

غزة-وكالة الرأي

بدأت طواقم وآليات وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع بلدية جباليا أعمال تنظيف وصيانة بركة أبو راشد في مدينة جباليا، وذلك ضمن جهود حكومية مستمرة لتأمين البنية التحتية والمرافق الضرورية للمجتمع، وضمان استقبال فصل الشتاء بشكل آمن ومستدام.

وقد تم تنسيق الجهود بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية جباليا لتنفيذ هذه الأعمال، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال موسم الأمطار.

وتأتي أعمال تنظيف البركة كجزء من التجهيزات الضرورية لضمان تصريف مياه الأمطار بفعالية، وتجنب حدوث أي مشكلات تتعلق بالتجمعات المائية.