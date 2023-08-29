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الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين

29 آب / أغسطس 2023 10:14

الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين
الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين

غزة-وكالة الرأي 
أشرفت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس الاول على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وكانت اللجنة المُشرفة من وزارة الأشغال على الانتخابات، مسؤولة بشكل أساسي على الرقابة على سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

وتأتي هذه الانتخابات، لاختيار النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للمحافظات الجنوبية.

وتمت عملية الاقتراع من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث سارت العملية بسلاسة ضمن منافسة حرة ونزيهة.

يذكر أن، وزارة الأشغال العامة والإسكان لها دور رقابي على سير العملية الانتخابية وفرز أصوات الناخبين.

حيث تنافس على منصب النائب الأول ثلاثة مرشحين وتنافس على عضوية المجلس السته للمحافظات الجنوبية ثمانية عشر متنافس، وكانت النتائج على النحو التالي:
م. سهيل هاشم السقا: النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين في فلسطين .
ا. حسين محمد شنن: عضو مجلس إدارة
م. هاشم محمد سكيك: عضو مجلس إدارة
م عارف محمود أبو عودة: عضو مجلس إدارة
أ. عماد عبدالله أبو مطر: عضو مجلس إدارة
محروس سلمان أبو رجيلة: عضو مجلس إدارة
عبد الحكيم عبد القادر إسماعيل: عضو مجلس إدارة
 

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