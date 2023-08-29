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"التعليم" تُنفّذ أسبوعًا تمهيديًا لطلبة الصف الأول بمدارسها

29 آب / أغسطس 2023 10:14

جانب من فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلبة
جانب من فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلبة

غزةوكالة الرأي:  

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية، بهدف تعزيز دور المدرسة كبيئة محببة وآمنة للطلبة عبر دمجهم في أنشطة وفعاليات المدرسة.

وقال مدير دائرة الإرشاد والتربية الخاصة بالوزارة أنور أحمد: "إن الأسبوع التمهيدي يهدف إلى مساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وتسهيل انتقال الطلبة من جو الأسرة إلى جو المدرسة ومساعدة الطلبة على التكيف السليم مع عناصر البيئة المدرسة وتعزيز دور المعلمين لممارسة الأساليب التربوية في التعامل مع الطلبة وبث مشاعر الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور".

وأوضح أحمد، أن الأسبوع التمهيدي يتناول عدة أنشطة وبرامج متنوعة مثل استقبال الطلبة وأولياء أمورهم وتوزيع الحلوى عليهم واصطحاب الطلبة للتعرف على مرافق المدرسة وكذلك تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية الهادفة خاصة في اليوم الأول لتكوين اتجاه الطلبة نحو المدرسة.

وأشار إلى أن المرشد التربوي يقوم بعملية التخطيط للبرنامج التمهيدي ويستخدم العديد من الوسائل التي تساعد في توافق الطلبة مع البيئة المدرسية الجديدة بطريقة تدريجية خلال أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، ومن أبرزها إعداد النشرات والمطويات واللافتات اللازمة، وفقرات توجيهية للإذاعة المدرسية.

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