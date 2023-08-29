وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال " تباشر أعمال تنظيف بركة أبو راشد استعدادًا لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه "و"نيابة خان يونس الجزئية"تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة القسطل "أ" للبنين تنطلق بعام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا لكمال الأجسام وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: أتلتيكو يستعرض بسباعية تاريخية لكنه يخسر ديباي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الثلاثاء 29/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر
أخبار » الأخبار الحكومية

4 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

29 آب / أغسطس 2023 10:17

غزة - وكالة الرأي :

يواصل أربعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة معتقلين إداريين معركة الإضراب عن الطعام، للمطالبة بحقهم في الحرية ووقف جريمة الاعتقال الإداري.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين الإداريين كايد الفسفوس من الخليل وسلطان خلف من جنين يواصلون إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، بينما يواصل المعتقل الإداري عبد الرحمن براقة من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 20 على التوالي، والأسير ماهر الأخرس لليوم السابع على التوالي والذي شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تفرض جملة من العقوبات والإجراءات القاسية بحق الأسرى المضربين، من بينها منعهم من الزيارة أو لقاء المحامي، وعزلهم في زنازين انفرادية، وممارسة ضغوط نفسية عليهم في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟