وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُشرف على انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال " تباشر أعمال تنظيف بركة أبو راشد استعدادًا لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه "و"نيابة خان يونس الجزئية"تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة القسطل "أ" للبنين تنطلق بعام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا لكمال الأجسام وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: أتلتيكو يستعرض بسباعية تاريخية لكنه يخسر ديباي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الثلاثاء 29/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: لاوتارو على الموعد مجدداً في فوز ثانٍ لإنتر
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تختتم برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات"

29 آب / أغسطس 2023 10:20

الحكم المحلي تختتم برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات"
الحكم المحلي تختتم برنامج تدريبي بعنوان

غزة-وكالة الرأي 
اختتمت الشؤون الإدارية  قسم الموارد البشرية بوزارة الحكم المحلي برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات" لأعضاء لجان طوارئ الوزارة والهيئات المحلية بواقع 24 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توحيد الفهم بين المكونات الحكومية المشاركة في إعداد خطط الطوارئ و تعزيز القدرات في التخطيط لإدارة الأزمات والمخاطر اضافة إلى القدرة على فهم آليات استمرارية الأعمال في ظل المخاطر والهشاشة، و تطوير مهارات الاستشراف المستقبلي عبر التخطيط بالسيناريوهات.

وتمثل البرنامج التدريبي من أربع لقاءات حول إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة المخاطر والمهددات، و التخطيط بالسيناريو، ولقاء حول استمرارية الأعمال.

واختتم اللقاء م. محمد شلبي مدير عام المحافظات والمجالس المشتركة من وزارة الحكم المحلي، شكراً جهود القائمين على البرنامج وانجاز اللقاءات بنحاح حيث تم تكريم أ. د محمد الأغا ، أ.د. محمد عوض، شاكرين لهما وللدكتود . محمد المغير وأ. رمزي أبو علي جهودهم المبذولة في انجاح البرنامج التدريبي.

وتمثلت مخرجات البرنامج التدريبي في تحليل البيئة الداخلية والخارجية لحالات الطوارئ والكوارث التى تستجيب لها الوزارة والهيئات المحلية، اضافة إلى تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية للطوارئ العامة ،والوصول لخطة إدارة الطوارئ لقطاع الحكم المحلي والجهات الشريكة من خلال الأنشطة التطبيقية التى سيتم فيها تحليل الأدوار والمسئوليات.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟