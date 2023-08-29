الحكم المحلي تختتم برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات"

غزة-وكالة الرأي

اختتمت الشؤون الإدارية قسم الموارد البشرية بوزارة الحكم المحلي برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات" لأعضاء لجان طوارئ الوزارة والهيئات المحلية بواقع 24 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توحيد الفهم بين المكونات الحكومية المشاركة في إعداد خطط الطوارئ و تعزيز القدرات في التخطيط لإدارة الأزمات والمخاطر اضافة إلى القدرة على فهم آليات استمرارية الأعمال في ظل المخاطر والهشاشة، و تطوير مهارات الاستشراف المستقبلي عبر التخطيط بالسيناريوهات.

وتمثل البرنامج التدريبي من أربع لقاءات حول إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة المخاطر والمهددات، و التخطيط بالسيناريو، ولقاء حول استمرارية الأعمال.

واختتم اللقاء م. محمد شلبي مدير عام المحافظات والمجالس المشتركة من وزارة الحكم المحلي، شكراً جهود القائمين على البرنامج وانجاز اللقاءات بنحاح حيث تم تكريم أ. د محمد الأغا ، أ.د. محمد عوض، شاكرين لهما وللدكتود . محمد المغير وأ. رمزي أبو علي جهودهم المبذولة في انجاح البرنامج التدريبي.

وتمثلت مخرجات البرنامج التدريبي في تحليل البيئة الداخلية والخارجية لحالات الطوارئ والكوارث التى تستجيب لها الوزارة والهيئات المحلية، اضافة إلى تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية للطوارئ العامة ،والوصول لخطة إدارة الطوارئ لقطاع الحكم المحلي والجهات الشريكة من خلال الأنشطة التطبيقية التى سيتم فيها تحليل الأدوار والمسئوليات.



