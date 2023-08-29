"الشباب والثقافة" تختتم مسابقة المدائح النبوية والأناشيد المقدسية

غزة-وكالة الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، مسابقتها الفنية في المدائح النبوية والأناشيد المقدسية، التي نفذتها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ورابطة الفنانين الفلسطينيين، وشارك فيها نخبة من فرق المديح النبوي والمنشدين الشباب.

وحضر حفل اختتام المسابقة، رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للفنون والتراث في الهيئة عاطف عسقول، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ورئيس القصر الثقافي الدكتور عبد الخالق العف، ومدير المركز الثقافي الماليزي شادي سالم، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمهتمين.

بدوره، أكد محيسن أن المسابقات الثقافية المتنوعة التي تطلقها الهيئة تسعى من خلالها إلى إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني، واكتشاف مواهب الشباب وتفعيلها، وتعزيز التنافس فيما بينهم لتقديم شتى مجالات الإبداع.

وشكر محيسن المركز الثقافي الماليزي على تعاونهم المستمر وشراكتهم الدائمة لتنفيذ برامج ثقافية أسهمت في النهوض في الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه أشار عسقول أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من فرق المديح والمنشدين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة (5) مشاركين في فئة الإنشاد الفردي، و(6) فرق في فئة فرق المديح بعد أن جرى تصفيتهم على عدة مراحل بإشراف لجنة تحكيم متخصصة.

وقدم المشاركين خلال الحفل مجموعة من الوصلات الفنية والمدائح النبوية أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور باسم السويركي، والدكتور اسماعيل داوود، والأستاذ اسماعيل سكيك، والأستاذ عبد المجيد عريقات، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وفي نهاية الحفل تم الاعلان عن نتائج المسابقة، وجاءت على النحو التالي: في فئة المديح النبوي فازت فرقة الروائع بالمركز الأول وجائزة قيمتها 500 دولار، وحصلت فرق الفن الأصيل على المركز الثاني وجائزة بقيمة 300 دولار، فيما حصلت فرقة اليرموك على المركز الثالث وجائزة قيمتها 200 دولار، بينما حصلت فرقة الصفا، وفرقة الأنوار، وفرقة فجر النبوة على المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي وجائزة قيمتها 100 دولار.

وفي فئة الإنشاد الفردي، فاز المنشد محمد أبو عيطة بالمركز الأول وجائزة قيمتها 300 دولار، وحصل المنشد يوسف أبو عيطة على المركز الثاني وجائزة قيمتها 200 دولار، وحصل المنشد ابراهيم البطنيجي على المركز الثالث وجائزة قيمتها 100 دولار، بينما جاء المنشد طاهر الخالدي، والمنشد محمد الصفطاوي على المركز الرابع والخامس على التوالي وجائزة قيمتها 50 دولار.

