"وزارة الاتصالات " تختتم برنامج التدريب الصيفي 2023م

غزة-وكالة الرأي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعالية اختتام برنامج التدريب الصيفي 2023م في قاعة الشهيد أبو وردة بمقر الوزارة، وذلك بحضور م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي و م. يامن مطر مدير مركز البيانات الحكومي و م. محمد المتربيعي مدير وحدة تطوير البرمجيات و م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية، وممثلين عن الجامعات والكليات.

بدوره، رحب م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنسقي الجامعات والمدربين من موظفي الوزارة والطلبة المتدربين، لافتاً أن برنامج التدريب الصيفي له دور أساسي في تنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات للطلبة المتدربين.

وأضاف م. مدوخ أن مؤشر المهارات متقدم في فلسطين من خلال توفر العنصر البشري، مبينا أن الوزارة تعمل على الاهتمام بالطلبة الخريجين في مجال التدريب من خلال الشراكة مع المؤسسات والجامعات الأكاديمية، وأن التدريب الصيفي تم بالتنسيق مع 10 جامعات فلسطينية وبمشاركة 54 طالب وطالبة وإشراف 13 مدرب و10 مشرفين.

وأكد أن التدريب الصيفي يجسد الشراكة والتوافق مع القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات للوصول إلى الهدف من خلال التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والذي يساهم في رفعة المجتمع، لافتاً أن التدريب الصيفي هو استحقاق واجب من الوزارة تجاه الطلبة، وأن الوزارة لها دور أصيل للارتقاء بتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم وجسر الفجوة الموجودة بين الواقع النظري الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

كما وقدم م. مدوخ شكره لفريق العمل بالوزارة من مشرفين ومدربين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح برنامج التدريب الصيفي، منوهاً أن المدربين من أهم ركائز نجاح منظومة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه تحدث د. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي أن برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع الفلسطيني، الجامعات والخريجين، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ برنامج التدريب الصيفي هو تمكين المتدربين لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وبين ان الوزارة أطلقت مؤخرا منصة التدريب الميداني المحوسبة في نسختها التجريبية لتسهيل تنفيذ التدريب الصيفي، ويجري حاليا التنسيق لإطلاقها بشكل رسمي وفاعل بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة. كما أشار أنه أظهرت نتائج استبانات المتدربين، أن هناك رضا عام بين المتدربين عن برنامج التدريب الصيفي.

من جانب آخر شكر د. رائد مراد ممثلا عن الجامعات الفلسطينية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رعايتها واحتضانها للطلبة المتدربين من خلال برنامج التدريب الصيفي، مثمنا دور الوزارة المتمثل في الشراكة مع الجامعات الفلسطينية.

وفي كلمة الخريجين وجه الطالب م. محمد أبو عمرة شكره لوزارة الاتصالات على تنظيمها برنامج التدريب الصيفي للطلبة من مختلف الجامعات الفلسطينية، والمساهمة في صقل مهارات وتعزيز قدرات الطلبة المتدربين، مشيراً أن برنامج التدريب الصيفي شكل ثروة حقيقة من المعلومات العلمية والعملية للمتدربين.

وفي ختام الحفل تم تكريم مشرفي الجامعات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي، وكذلك المدربين المحاضرين بالبرنامج، وتكريم الطلبة المتدربين المشاركين في البرامج.