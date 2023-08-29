"قسم الشكاوى" بشرطة رفح يُنهي عددًا من الخلافات التجارية خلال أغسطس

غزة-وكالة الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة محافظة رفح عددًا من الخلافات المالية، قُدِّرت بقيمة 20 ألف شيكل، على إثر معاملات مالية وتجارية بين المواطنين.

وأشار المقدم ابراهيم الهوبى رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة رفح أنه تم استقبال عدة شكاوى خلال شهر أغسطس، من المواطنين إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم للعمل على حلها.

وأوضح المقدم الهوبى إلى أنه تم جمع أطراف الخلافات في مكتب قسم الشكاوى المالية، ومناقشة تفاصيل الشكوى بينهم، وصولاً إلى حل يُفضي بإنهاءها، والتنازل عن الشكوى المقدمة حسب الأصول.

والجدير ذكره، أن قسم الشكاوى المالية بالشرطة تقوم بمهام عديدة من أبرزها حل النزاعات والخلافات بين المواطنين ورد الحقوق لأصحابها.