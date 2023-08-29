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الوكيل المساعد بالصحة يترأس لقاء اللجنة العليا للتغطية الصحية الشاملة

29 آب / أغسطس 2023 11:33

الوكيل المساعد بالصحة يترأس لقاء اللجنة العليا للتغطية الصحية الشاملة
الوكيل المساعد بالصحة يترأس لقاء اللجنة العليا للتغطية الصحية الشاملة

غزة-وكالة الراي

ترأس الوكيل المساعد لقطاع الخدمات بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج لقاء اللجنة العليا للتغطية الصحية الشاملة لبحث اعداد سلة الخدمات الصحية على مستوى الرعاية بما يخدم استراتيجية دولية في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص.

واستعرض مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي د. أحمد شتات بنود الخطة العملية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتناول تحليل واقع الخدمات الصحية، مشيرا الى نقاط الضعف والقوة والتحديات.

كما تناول د. شتات خارطة لذوي العلاقة في التغطية الصحية الشاملة، وتحليل الواقع، إضافة الى عرض واقع الخدمات خدمات المراكز الصحية النموذجية في الرعاية الصحية الأولية وعرض لمستويات الخدمة المقترحة، واعتمادها بما يضمن تكامل الخدمة في المرافق الصحية.

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