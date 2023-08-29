"النقل والمواصلات" والمجلس الأعلى للرياضة يبحثان التعاون

غزة-وكالة الرأي

زار وفد من وزارة النقل والمواصلات برئاسة م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة أ. عبد السلام هنية لتعزيز التعاون المشترك وذلك اليوم بمقر المجلس.

وأكد عكاشة على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني،موضحاً أهمية المجلس الأعلى للرياضة باعتباره ممثل الرياضيين في فلسطين والداعم الكبير لفئة الشباب لما تقدمه من خدمات كبيرة لهذه الفئة.

وتم خلال اللقاء طرح إنشاء مشروع ملاعب معشبة في حرم ميناء غزة البحري لتطوير مرافق الميناء.

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية لتطوير مرافق ميناء غزة البحري.

