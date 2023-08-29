السياحة تشارك في افتتاح الصرح السياحي " أيان"

غزة-وكالة الرأي

شاركت وزارة السياح والآثار ممثلة بمدير عام المهن السياحية بالوزارة د. زكريا الهور وعدداً من المدراء في افتتاح العلامة التجارية والصرح السياحي " فندق أيان".

وأكد د. الهور خلال كلمته التي ألقاها في الافتتاح على أهمية القطاع السياحي وجهود الوزارة في العمل على تنشيطه ودعم المنشآت السياحية بما يرتقي بوضعها القانوني وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين ، موضحاً أن الطموح الذي يدفع أصحاب المنشآت في القطاع لمواصلة عملهم واستثمار رؤوس أموالهم في هذا القطاع بالرغم من حالة الحصار التي يشهدها قطاع غزة نموذجاً يستحق الاحترام.

بدورها، شكرت إدارة فندق أيان الوزارة على مشاركتها، ودعمها للمشاريع السياحية في القطاع وأهمية هذا الدعم في إنجاح هذه المشاريع بما يرتقي بالوضع الاقتصادي العام.