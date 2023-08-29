"مؤسسة المواصفات "تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية

غزة-وكالة الراي

أقامت المؤسسة دورة تدريبية حول التعريف بالمتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار والمعايرة وفقًا للمعيار الدولي ISO/IEC 17025. وذلك ضمن برنامج تأهيل المختبرات الحكومية الذي تنفذه مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث شارك في هذه الدورة خمس مختبرات حكومية من قطاع غزة، وهم: مختبر الأغذية والكيمياء ومختبر المعادن الثمينة التابعان لوزارة الاقتصاد، ومختبرات وزارة الزراعة، ومختبر سلطة المياه وجودة البيئة، ومعمل البحث الجنائي، ومختبر الصحة العامة بوزارة الصحة.

وتستمر الدورة على مدار ثلاثة أيام مكثفة، حيث يقوم كل من م.سامر السميري وم. عبد الرحمن شحيبر بإلقاء المحاضرات وتقديم محتوى متخصص وشامل يتناول متطلبات الاعتماد والتحسين المستمر لمعامل الاختبار ؛ وتمت مناقشة جوانب متعددة خلال الدورة، بما في ذلك إدارة الجودة والاعتماد والمتطلبات الفنية المتعلقة بالعمليات والإجراءات في المختبرات.

تعتبر هذه الدورة فرصة قيمة للمختبرات الحكومية لتحسين تقنياتها وعملياتها والالتزام بمعايير الجودة العالمية. وقد تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات المختبرات المشاركة وتعزيز قدراتها في مجال الاختبار والمعايرة.

