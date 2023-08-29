التنمية "تفتتح البرنامج التدريبي لتـأهيل كادر إعلامي

غزة-وكالة الراي

افتحت الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية دورة "المهارات الشخصية لإعلامي ناجح "ضمن البرنامج التدريبي بعنوان تـأهيل كادر إعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة الثريا للإعلام بواقع (06) ساعة تدريبية وبمشاركة عدد من المدربين والمتدربين .

بدورها، أكدت أ. آلاء لولو على أهمية هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل كادر إعلامي لصقل شخصية ومهارات الفريق الإعلامي الذي تم تشكيله ، وتشمل الدورة عدة محاور أهمها مهارات العرض والإلقاء وتحليل أنماط الشخصية ومهارات الحوار الفعال بالإضافة إلى مهارات تكوين فرق العمل .

من جانبها، أوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الدائرة لصقل قدرات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية حيث يهدف البرنامج لتخريج فريق إعلامي مدرب ويكون حلقة وصل بين الوزارة والميدان .

يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في الوزارة و يتضمن عدة مجموعات سيتم تنفيذها خلال (6) شهور.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطة متكاملة لتطوير الكادر الوظيفي في جميع مجالات العمل المتنوعة.

