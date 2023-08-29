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التنمية الإجتماعية تختتم محاضرات توعوية في الأمان الرقمي

29 آب / أغسطس 2023 12:07

التنمية الإجتماعية تختتم محاضرات توعوية في الأمان الرقمي
التنمية الإجتماعية تختتم محاضرات توعوية في الأمان الرقمي

غزة-وكالة الرأي 
اختتمت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بوزارة التنمية الإجتماعية دائرة التنمية المجتمعية سلسلة محاضرات توعوية في مجال الأمان الرقمي .

جاء ذلك ضمن البرنامج التدريبي للدائرة في مجال التوعية المجتمعية لفئة الشباب حول تهديدات الأمان الرقمي وحماية المعلومات الشخصية والبيانات وكذلك الابتزاز الالكتروني "طرقه وكيفية التعامل معه " ودور القانون والجهات المختصة في مكافحته ، تم ذلك بالتنسيق والتعاون مع فر يق صناع الأمل الشبابي .

من جانبه، أكد أ.علاء العجل مدير الدائرة أثناء تخريج المشاركين في دورة الأمان الرقمي والتي كانت في استضافة المركز الفلسطيني للديمقراطية حل النزاعات على أن دائرة التنمية المجتمعية تسعى للتنسيق مع كافة مكونات العمل المجتمعي من أجل خدمة شرائح مختلفة من المجتمع وفي مقدمتهم فئة الشباب في كافة المجالات التنموية .

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على خريجي المحاضرات التوعوية ودرع الشكر لمستضيف اللقاءات .
 

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