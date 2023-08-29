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التنمية الإجتماعية تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)

29 آب / أغسطس 2023 12:10

التنمية الإجتماعية تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)
التنمية الإجتماعية تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)

غزة-وكالة الراي 
اختتمت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بوزارة التنمية الإجتماعية دائرة التنمية المجتمعية بالتعاون نقابة السكرتارية والأعمال المكتبية وفر يق صناع الأمل الشبابي دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) .

جاء ذلك بحضور و مشاركة مدير دائرة التنمية المجتمعية أ. علاء العجل و الذي بدوره أثني على أداء و كفاءة مدرب الدورة أ.هاني عليان مثمناً له جهوده في تنفيذ الدورة .

من جانبه، شكر خريجي الدورة لالتزامهم و انضباطهم خلال فترة التدريب متمنيا لهم أن تكون الدورة قد صقلت مواهبهم و عززت من مهارتهم و أكسبتهم مهارات و خبرات جديدة في مجال الحاسوب .

وأوضح العجل أن دائرة التنمية المجتمعية تعمل بكل جهد من أجل فتح الطريق أمام الخريجين والخريجات في العمل على تمكينهم إقتصاديا من خلال تنفيذ الدورات المتعددة و التي تعمل على إكسابهم المهارات المختلفة

و في الختام قام مدير الدائرة بتخريج وتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات من الدورة ، وبتقديم دروع الشكر والتقدير لمعهد الأمل كمستضيف ولفريق صناع الأمل الشبابي لمساهمته في تنفيذ الدورة بالتعاون مع نقابة السكرتارية والأعمال المكتبية
 

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