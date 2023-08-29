"التنمية "تنفذ نشاط ترفيهي توعوي ثقافى لكبار السن

غزة-وكالة الرأي

شاركت دائرة كبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية بالنشاط ترفيهى وتوعوي و ثقافى في مركز الوفاء للرعاية كبار السن منطقة غزة الزهراء.

وحضر عن وزارة الصحة د. أسامه معمر و د .أمل زقوت وعن جمعية بيتنا وأ. عبدالرحمن المزعنن و أ. احمد مقبل وعن مركز جدور د. هاشم ابوهاشم ود. محمد العيله وعن مركز الوفاء للرعاية كبار السن م . بسمان العشى .

وتخلل اللقاء عدة كلمة لدائرة صحة المجتمع لكبار السن في وزارة الصحة وكذلك كلمة لدائرة كبار السن وزارة التنمية وكلمة جمعيه بيتنا وكلمة مركز جدور وثم تفريغ نفسى للفئة كبار السن ثم فقرة حرة مع توزيع هدايا لجميع كبار السن بالمركز

وأعرب أ. احمد العبادلة مدير دائرة كبار السن عن شكره للجميع لاهتمامهم بفئة كبار السن.

