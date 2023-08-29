التنمية البشرية بالصحة تُنفّذ سلسلة من دورات المهارات الأساسية " BLS"

غزة-وكالة الراي

نفّذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة والتي استهدفت موظفي المهن الصحيّة في مستشفى الدرّة.

وافتتح الدورة أ.رأفت محيسن مدير دائرة التدريب مرحبا بالحضور مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي بناءً على تلبية الاحتياجات التدريبية للإدارات، مؤكدا على دعم الإدارة لعقد المزيد من الدورات التي من شأنها رفع كفاءة ومهارات الموظفين، لافتاً إلى سعي الإدارة في الوقت القريب إلى تجهيز مركز تدريبي لكل مستشفى ومرفق صحي مزود بالأدوات والامكانيات الخاصة بالتدريب لما لها من دور في استمرارية عقد الدورات وإتاحة الفرصة لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين داخل كل مركز.

من جهته، قدّم د.محمد الراعي شكره للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وطاقم دائرة التدريب على جهودهم وتعاونهم، مؤكدا على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في بناء الكوادر وإعدادها لخدمة مجتمعية شاملة مسعف في كل بيت، داعياً المتدربين للالتزام بالدورة وتطبيق المهارات المكتسبة في العمل.

وحاضر بالدورة كل من أ.عبد المنعم حمودة، د.رائد مهدي، وتشمل الدورة المحاضرات النظرية والتدريب العملي ويعقبه خضوع المتدربين للامتحان النظري والعملي وذلك بعد الانتهاء من ساعات التدريب لقياس مدى الاستفادة التي حققتها الدورة.